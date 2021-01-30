Юридические лица признаны потерпевшими после незаконной акции в Москве

Сотрудники правоохранительных органов признали потерпевшими юридических лиц после несогласованной акции в Москве 23 января.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в рамках расследования уголовного дела по ст. 267 УК России («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»).

Правоохранительные органы изучили записи с городских камер видеонаблюдения и допросили водителей, чьи транспортные средства были блокированы участниками несогласованной акции.

«Признаны потерпевшими юридические лица, чьи представители также допрошены по уголовному делу. Кроме того, установлена сумма причинённого ущерба предприятиям города Москвы», — заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что более 1600 дел поступило в суды Москвы после незаконной акции 23 января.