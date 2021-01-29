На Сахалине прошли учения по ликвидации условных террористов
- © Пресс-служба Восточного военного округа
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Военнослужащие в составе мобильных тактических групп отработали навыки по расчёту расстояния до цели, вводу поправок, уничтожению высокоскоростных целей.
Стрельбу вели на максимальной дистанции по неподвижным и движущимся целям гранатами повышенной бронепробиваемости и снайперскими бронебойными боеприпасами.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что разведчики Южного военного округа приступили к занятиям на российской военной базе в Абхазии в рамках подготовки к АрМИ-2021.