На Сахалине прошли учения по ликвидации условных террористов

Гранатомётчики и снайперы общевойскового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине приняли участие в учениях по ликвидации условных террористов.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Военнослужащие в составе мобильных тактических групп отработали навыки по расчёту расстояния до цели, вводу поправок, уничтожению высокоскоростных целей.

Стрельбу вели на максимальной дистанции по неподвижным и движущимся целям гранатами повышенной бронепробиваемости и снайперскими бронебойными боеприпасами.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что разведчики Южного военного округа приступили к занятиям на российской военной базе в Абхазии в рамках подготовки к АрМИ-2021.