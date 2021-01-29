Мурашко рассказал о планах вакцинации от COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о планах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Мурашко рассказал о планах вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

«По всей стране мы должны привить 60% взрослого населения, в графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии, если промышленность… выпустит эти объёмы раньше, мы готовы привить раньше», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о темпах промышленного производства вакцин от коронавируса на российской территории.

Врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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