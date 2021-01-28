Путин высказался о темпах промпроизводства вакцин от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин высказался о темпах промышленного производства вакцин от коронавируса на российской территории.

«Министр Мантуров мне докладывал, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов», — сказал он.

Как отметил Путин, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова ему докладывала, что в рамках прививочной компании по гриппу в России были привиты 68 млн человек.

«Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — подчеркнул президент России.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в феврале начнётся масштабный выпуск вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».