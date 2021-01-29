В Минобороны назвали сроки завершения госиспытаний ракеты «Циркон»

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Заместитель министра обороны Алексей Криворучко в ходе Единого дня приёмки военной продукции назвал сроки завершения госиспытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон».
В Минобороны назвали сроки завершения госиспытаний ракеты «Циркон»
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки — проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам начиная с 2022 года», — цитирует ТАСС замминистра.

Ранее фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря. Об этом сообщали в Минобороны России.

Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов.

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