Путин оценил ситуацию с безопасностью в Дальневосточном регионе

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Российский лидер Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, оценил ситуацию с безопасностью в Дальневосточном регионе.
Путин оценил ситуацию с безопасностью в Дальневосточном регионе
  • РИА Новости

«Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении Дальневосточного региона для нашей страны. Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности России на этом направлении», — заявил Путин.

По его словам, «ситуация в регионе складывается непросто».

«Мы знаем обо всех этих угрозах. Давайте поговорим об этом сегодня поподробнее», — добавил президент.

Ранее Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ситуация в мире складывается таким образом, что возникает реальная угроза начала борьбы «всех против всех».

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