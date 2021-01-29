В 35-й дивизии РВСН рассказали о перевооружении на комплексы «Ярс-С»
- © РИА Новости / Сергей Пятаков
Он рассказал, что «дивизия с декабря 2020 года несёт боевое дежурство в составе трёх ракетных полков».
«Очередной ракетный полк, оснащённый ракетным комплексом мобильного базирования «Ярс-С», заступит на боевое дежурство в конце 2021 года. Таким образом, перевооружение соединения будет завершено в полном объёме», — цитирует ТАСС Прокопенкова.
В декабре командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о ходе перевооружения ракетных дивизий на ракетные комплексы «Ярс».