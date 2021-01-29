В 35-й дивизии РВСН рассказали о перевооружении на комплексы «Ярс-С»

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Командир Барнаульской дивизии РВСН генерал-майор Александр Прокопенков сообщил, что «продолжается перевооружение 35-й ракетной дивизии на ракетный комплекс мобильного базирования «Ярс-С».
В 35-й дивизии РВСН рассказали о перевооружении на комплексы «Ярс-С»
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

Он рассказал, что «дивизия с декабря 2020 года несёт боевое дежурство в составе трёх ракетных полков».

«Очередной ракетный полк, оснащённый ракетным комплексом мобильного базирования «Ярс-С», заступит на боевое дежурство в конце 2021 года. Таким образом, перевооружение соединения будет завершено в полном объёме», — цитирует ТАСС Прокопенкова.

В декабре командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о ходе перевооружения ракетных дивизий на ракетные комплексы «Ярс».

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