Шойгу назвал число поступивших в ВС России образцов вооружения в 2020 году
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«Несмотря на пандемию, нам удалось своевременно скорректировать работу предприятий промышленности и обеспечить заданные темпы реализации государственного оборонного заказа», — цитирует ТАСС министра.
Шойгу сообщил, что за 2020 год «в российскую армию поступило более 6,6 тыс. основных образцов вооружения, военной и специальной техники».
Ранее Шойгу сообщил, что Вооружённые силы России получат в 2021 году более 3,4 тыс. единиц новой и 1,3 тыс. единиц отремонтированной техники.