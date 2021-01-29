Шойгу назвал число поступивших в ВС России образцов вооружения в 2020 году

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооружённые силы России в 2020 году получили более 6,6 тыс. образцов вооружения.
Шойгу назвал число поступивших в ВС России образцов вооружения в 2020 году
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«Несмотря на пандемию, нам удалось своевременно скорректировать работу предприятий промышленности и обеспечить заданные темпы реализации государственного оборонного заказа», — цитирует ТАСС министра.

Шойгу сообщил, что за 2020 год «в российскую армию поступило более 6,6 тыс. основных образцов вооружения, военной и специальной техники».

Ранее Шойгу сообщил, что Вооружённые силы России получат в 2021 году более 3,4 тыс. единиц новой и 1,3 тыс. единиц отремонтированной техники. 

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