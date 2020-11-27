Российские войска получат более 3400 единиц новой техники в 2021 году
- РИА Новости
Он отметил, что для достижения указанных показателей в 2021 году две трети финансовых средств пойдут на закупку вооружения.
«Запланированы поставки более 3,4 тыс. единиц и ремонт 1,3 тыс. единиц основных образцов военной техники», — цитирует Шойгу ТАСС.
Министр обороны добавил, что к началу 2022 года оснащённость частей постоянной готовности новейшими образцами будет более 71%, а обеспеченность вооружённых сил военной техникой превысит 98%.
В начале ноября модернизированные танки Т-72Б3 были переданы в Вооружённые силы России.