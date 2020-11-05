Модернизированные танки Т-72Б3 переданы в Вооружённые силы России
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«Работы производились в рамках Гособоронзаказа, в соответствии с условиями которого полученные из ремфонда танки Т-72Б прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня Т-72Б3», — приводит РИА Новости сообщение.
В компании уточнили, что танк Т-72 обладает значительным модернизационным потенциалом, который в настоящее время активно используется.
В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М.