«Ростех» начал разработку боевой экипировки четвёртого поколения
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Об этом сообщается на сайте компании.
«Её планируется разработать для замены экипировки третьего поколения «Сотник», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в научно-исследовательской работе участвуют структуры «Ростеха» ЦНИИТОЧМАШ и концерн «Калашников», а также ряд других компаний.
Индустриальный директор «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что «экипировка четвёртого поколения — принципиально новый комплекс, для создания которого необходимо заглянуть в будущее».
По его словам, «в состав экипировки войдут последние достижения российского ОПК, включая новые системы защиты и жизнеобеспечения, роботизированное оборудование и интегрированные системы обмена информацией».
Ранее в «Ростехе» сообщали, что в России началась разработка истребителя-перехватчика нового поколения.