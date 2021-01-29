«Ростех» начал разработку боевой экипировки четвёртого поколения

«Ростех» по заданию российского Минобороны приступил к научно-исследовательским работам по созданию боевой экипировки четвёртого поколения для солдата будущего.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Её планируется разработать для замены экипировки третьего поколения «Сотник», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в научно-исследовательской работе участвуют структуры «Ростеха» ЦНИИТОЧМАШ и концерн «Калашников», а также ряд других компаний.

Индустриальный директор «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что «экипировка четвёртого поколения — принципиально новый комплекс, для создания которого необходимо заглянуть в будущее».

По его словам, «в состав экипировки войдут последние достижения российского ОПК, включая новые системы защиты и жизнеобеспечения, роботизированное оборудование и интегрированные системы обмена информацией».

Ранее в «Ростехе» сообщали, что в России началась разработка истребителя-перехватчика нового поколения.