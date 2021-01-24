В России начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения
- © РИА Новости / Евгения Новоженина
«Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением МиГ-41 находится на стадии опытно-конструкторских работ», — приводит сообщение Интерфакс.
МиГ-41 в перспективе может заменить истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31.
Ранее первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передали в один из авиаполков Южного военного округа.
В августе 2019 года в Минобороны сообщили, что госиспытания истребителя МиГ-35 закончатся в 2021 году.