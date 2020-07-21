В России разрабатывают универсальный авиадвигатель

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ОКБ имени А. Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения занимается разработкой универсального двигателя для истребителей. Об этом заявил управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.
В России разрабатывают универсальный авиадвигатель
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с использованием узлов предыдущих двигателей с целью получения более высоких технических характеристик», — цитирует его РИА Новости.

Семивеличенко объяснил, что данный универсальный двигатель получит возможность установки на Су-27, Су-30 и Су-35 без доработки планера.

«Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведём», — отметил он.

Ранее в России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости.

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