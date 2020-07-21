В России разрабатывают универсальный авиадвигатель

ОКБ имени А. Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения занимается разработкой универсального двигателя для истребителей. Об этом заявил управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.

«Мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с использованием узлов предыдущих двигателей с целью получения более высоких технических характеристик», — цитирует его РИА Новости.

Семивеличенко объяснил, что данный универсальный двигатель получит возможность установки на Су-27, Су-30 и Су-35 без доработки планера.

«Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведём», — отметил он.

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