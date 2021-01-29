Российский фрегат провёл учения в Чёрном море

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Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» провёл учения. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ.
Российский фрегат провёл учения в Чёрном море
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части корабля провели тренировки по подготовке и приведению оружия в готовность к применению и отработали алгоритм действий в ходе проведения условного морского боя с имитированной целью», — приводит РИА Новости сообщение.

Также отмечается, что в ходе манёвров расчёт ПВО фрегата «обнаружил» условную воздушную цель, с которой экипаж корабля боролся постановкой активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

В ведомстве добавили, что «следующим этапом боевой подготовки экипажа фрегата станет совместное учение с дивизионом БПКРК «Бастион» Черноморского флота».

Ранее стало известно, что эсминец ВМС США Porter проведёт учения по поддержанию морской безопасности в Чёрном море.

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