На Чукотке сняли часть ограничений по коронавирусу

Губернатор Чукотки Роман Копин ослабил часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что в Чукотском автономном округе снимается запрет на работу предприятий в ночное время, а привившиеся жители старше 65 лет могут выйти из самоизоляции.

Как уточняется на сайте властей, все остальные меры безопасности остаются в силе и продлеваются до 17 февраля включительно.

В том числе масочный режим в общественных местах и социальная дистанция для жителей и гостей округа являются обязательными.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2021 года в Ростовской области отменят ряд введённых из-за коронавируса ограничений.