На Чукотке сняли часть ограничений по коронавирусу

Короткая ссылка
Губернатор Чукотки Роман Копин ослабил часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
На Чукотке сняли часть ограничений по коронавирусу
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Отмечается, что в Чукотском автономном округе снимается запрет на работу предприятий в ночное время, а привившиеся жители старше 65 лет могут выйти из самоизоляции.

Как уточняется на сайте властей, все остальные меры безопасности остаются в силе и продлеваются до 17 февраля включительно.

В том числе масочный режим в общественных местах и социальная дистанция для жителей и гостей округа являются обязательными.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2021 года в Ростовской области отменят ряд введённых из-за коронавируса ограничений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить