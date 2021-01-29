Часть ограничений по коронавирусу отменят в Ростовской области с 1 февраля
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Как пишет rostovgazeta.ru, по просьбам жителей и бизнеса губернатор продлил работу ресторанов и кафе с 07:00 до 00:00 мск, а также разрешил продажу билетов в театральных и музейных кассах.
Билетные кассы смогут работать при соблюдении всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Ранее сообщалось, что власти Воронежской области разрешили возобновить приостановленную из-за пандемии коронавируса работу фуд-кортов, аттракционов и детских игровых комнат.