Часть ограничений по коронавирусу отменят в Ростовской области с 1 февраля

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С 1 февраля 2021 года в Ростовской области отменят ряд введённых из-за коронавируса ограничений, сообщили в региональном правительстве.
Часть ограничений по коронавирусу отменят в Ростовской области с 1 февраля
  • © РИА Новости

Как пишет rostovgazeta.ru, по просьбам жителей и бизнеса губернатор продлил работу ресторанов и кафе с 07:00 до 00:00 мск, а также разрешил продажу билетов в театральных и музейных кассах.

Билетные кассы смогут работать при соблюдении всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что власти Воронежской области разрешили возобновить приостановленную из-за пандемии коронавируса работу фуд-кортов, аттракционов и детских игровых комнат.

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