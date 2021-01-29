Под Тамбовом в ДТП с автобусом пострадали пять человек

На трассе Р22 «Каспий» в Никифоровском районе пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, столкнулся с муковозом. В результате ДТП пострадали пять человек, включая ребёнка.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГИБДД по Тамбовской области Станислава Конышева.

«Столкновение автобуса с муковозом, который из-за пробки на трассе начал притормаживать, произошло ночью в Никифоровском районе на 409-м км трассы Р22 «Каспий». Это рейсовый двухэтажный автобус, который следовал в Москву из Махачкалы. В момент ДТП в нём находились около 20 человек», — сообщил Конышев.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке троллейбус столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате чего пострадал водитель троллейбуса.