Под Тамбовом в ДТП с автобусом пострадали пять человек
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГИБДД по Тамбовской области Станислава Конышева.
«Столкновение автобуса с муковозом, который из-за пробки на трассе начал притормаживать, произошло ночью в Никифоровском районе на 409-м км трассы Р22 «Каспий». Это рейсовый двухэтажный автобус, который следовал в Москву из Махачкалы. В момент ДТП в нём находились около 20 человек», — сообщил Конышев.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке троллейбус столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате чего пострадал водитель троллейбуса.