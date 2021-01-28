В Федерации рестораторов прокомментировали отмену части ограничений в Москве

Член Федерации рестораторов и отельеров России Семён Небольсин прокомментировал отмену части ограничений в Москве.

«Здесь нужно правильно расставить акценты. Нужно понимать, что может сделать ресторан, что может сделать заведение, бар, клуб и так далее. Они могут предупредить и попросить гостей. При входе есть момент контроля, но что будет происходить дальше, невозможно контролировать», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, заведения не могут проконтролировать свободу перемещения посетителей или запретить им разговаривать со знакомыми за соседним столом.

Небольсин также отметил, что снятие ограничений практически ничего не меняет для традиционных ресторанов, поскольку гости и так обычно уходят в 23:00—00:00.

«А вот для баров, клубов, каких-то караоке-форматов это позволяет нормально работать», — добавил эксперт.

Ранее депутат Государственной думы, кандидат медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с Newinform прокомментировал отмену части ограничений в Москве.