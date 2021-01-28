Мишустин посетит Карелию

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Премьер-министр России Михаил Мишустин совершит в пятницу, 29 января, рабочую поездку в Республику Карелия.
Мишустин посетит Карелию
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«29 января Михаил Владимирович Мишустин совершит рабочую поездку в Петрозаводск, Республика Карелия. В графике председателя правительства запланировано посещение Соломенского лесозавода. Также… Мишустин осмотрит больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.

Отмечается, что в ходе поездки Мишустин встретится с представителями малого и среднего предпринимательства на площадке центра «Мой бизнес». 

Ранее Мишустин оценил влияние пандемии на торговлю с Белоруссией.

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