Мишустин посетит Карелию

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершит в пятницу, 29 января, рабочую поездку в Республику Карелия.

«29 января Михаил Владимирович Мишустин совершит рабочую поездку в Петрозаводск, Республика Карелия. В графике председателя правительства запланировано посещение Соломенского лесозавода. Также… Мишустин осмотрит больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.

Отмечается, что в ходе поездки Мишустин встретится с представителями малого и среднего предпринимательства на площадке центра «Мой бизнес».

Ранее Мишустин оценил влияние пандемии на торговлю с Белоруссией.