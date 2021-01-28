МГУ возвращает очные занятия для студентов с 8 февраля

Московский государственный университет возвращает очные занятия для студентов с 8 февраля.

«Начать весенний семестр 2020/21 учебного года в Московском университете 8 февраля 2021 года. При реализации основных образовательных программ в весеннем семестре 2020/21 учебного года соблюдать все требования рекомендаций (Роспотребнадзора), предусмотреть при необходимости возможность реализации образовательных программ с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — приводит РИА Новости приказ ректора.

Преподаватели старше 65 лет или имеющие хронические заболевания допускаются к занятиям в аудиториях по согласованию.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.