Обвиняемый в нападении на спецавтомобиль TikTok-блогер арестован

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Пресненский суд Москвы арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева, обвиняемого в умышленном повреждении служебного автомобиля ФСБ на несогласованной акции в Москве 23 января, передаёт ТАСС.
Обвиняемый в нападении на спецавтомобиль TikTok-блогер арестован
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По словам пресс-секретаря суда, видеоблогер отправлен в СИЗО до 23 марта.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео допроса Лакеева. Он признался, что закидывал снегом и несколько раз пнул спецавтомобиль, и извинился.

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