Эксперт прокомментировал планы по созданию инспекции для физлиц с доходами более 500 млн рублей в год

Эксперт комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства МГО «Опора России» Юрий Счастливый прокомментировал планы по созданию инспекции для физлиц с доходами более 500 млн рублей в год.

«Речь идёт не только о богатых гражданах. Эта инспекция в том числе создаётся, ещё и чтобы администрировать лиц, которые имеют компании за рубежом, у них проходит много операций за рубежом и имеются там счета», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, технический и информационный обмен с каждым годом набирает обороты, появляются новые возможности.

«В данном случае под пристальный контроль попадают наши богатые люди, которые располагают либо большими суммами, либо крупными операциями за рубежом, либо крупными биржевыми сделками», — заключил Счастливый.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба с 1 февраля планирует создать новую инспекцию, которая будет администрировать налогоплательщиков-физлиц с доходами более 500 млн рублей в год.