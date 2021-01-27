ФНС создаст инспекцию для физлиц с доходами более 500 млн рублей в год

Федеральная налоговая служба с 1 февраля планирует создать новую инспекцию, которая будет администрировать налогоплательщиков-физлиц с доходами более 500 млн рублей в год.

«С 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создаётся новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам (межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №10)», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «в ней планируется администрировать налогоплательщиков — физических лиц с наиболее крупными доходами (более 500 млн рублей)».

1 января в России начала действовать прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Так, если доходы превышают 5 млн рублей в год, то ставка вырастет с 13 до 15%.