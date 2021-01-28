Эксперты назвали самые популярные электромобили в России в 2020 году

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В 2020 году в России реализовали 687 новых электромобилей, что на 95% превышает показатель 2019-го.
Эксперты назвали самые популярные электромобили в России в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Лидирует хетчбэк Nissan Leaf — 144 экземпляра.

Далее следует кроссовер Audi E-Tron, продажи которого в России стартовали в июле. Реализовано 134 такие машины.

На третьем месте Tesla Model 3 — 110 автомобилей.

В первую десятку также попали Porsche Taycan, Tesla Model X, Jaguar I-Pace, Tesla Model S, Hyundai Ioniq, Hyundai Kona и Tesla Model Y.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.

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