В Камчатском крае прошли учения экипажей подлодок

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В Камчатском крае состоялись учения экипажей подлодок. Во время тренировки подводники должны были ликвидировать нештатные ситуации на борту.
В Камчатском крае прошли учения экипажей подлодок
  • © Пресс-служба Восточного военного округа

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Участники тренировки на скорость надевали индивидуальные средства защиты, отрабатывали покидание подлодки через торпедный аппарат.

Военные моряки также тушили пожар в специальной камере, имитировавшей отсек. Ещё одной задачей была герметизация пробоин.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что разведчики Южного военного округа приступили к занятиям на российской военной базе в Абхазии в рамках подготовки к АрМИ-2021.

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