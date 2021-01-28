В Камчатском крае прошли учения экипажей подлодок
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Участники тренировки на скорость надевали индивидуальные средства защиты, отрабатывали покидание подлодки через торпедный аппарат.
Военные моряки также тушили пожар в специальной камере, имитировавшей отсек. Ещё одной задачей была герметизация пробоин.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что разведчики Южного военного округа приступили к занятиям на российской военной базе в Абхазии в рамках подготовки к АрМИ-2021.