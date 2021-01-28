В Свердловской и Челябинской областях начались учения ЦВО

В Свердловской и Челябинской областях начались учения, в которых примут участие более тысячи военнослужащих Центрального военного округа.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Задействованы мотострелковые, танковые, инженерные и артиллерийские подразделения гвардейской танковой дивизии, соединения связи, управления и РЭБ.

Им предстоит отработать задачи по организации системы управления, созданию противовоздушной обороны и противодействию средствам радиоэлектронной борьбы условного противника.

Занятия продлятся два дня.

Также стало известно, что на Балтийском флоте стартовали плановые практические занятия по воздушно-десантной подготовке с участием военнослужащих десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Участники манёвров отработают десантирование из вертолётов Ми-8 и самолётов Ан-26, выполнят ориентирование на местности.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области прошли учения военнослужащих ЦВО.