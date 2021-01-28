В Свердловской и Челябинской областях начались учения ЦВО

Короткая ссылка
В Свердловской и Челябинской областях начались учения, в которых примут участие более тысячи военнослужащих Центрального военного округа.
В Свердловской и Челябинской областях начались учения ЦВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Задействованы мотострелковые, танковые, инженерные и артиллерийские подразделения гвардейской танковой дивизии, соединения связи, управления и РЭБ.

Им предстоит отработать задачи по организации системы управления, созданию противовоздушной обороны и противодействию средствам радиоэлектронной борьбы условного противника.

Занятия продлятся два дня.

Также стало известно, что на Балтийском флоте стартовали плановые практические занятия по воздушно-десантной подготовке с участием военнослужащих десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Участники манёвров отработают десантирование из вертолётов Ми-8 и самолётов Ан-26, выполнят ориентирование на местности.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области прошли учения военнослужащих ЦВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить