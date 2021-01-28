В Москве завели ещё два дела о применении насилия к силовикам

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В Москве возбудили ещё два уголовных дела о применении насилия в отношении силовиков на несогласованной акции 23 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного СУ СК.
В Москве завели ещё два дела о применении насилия к силовикам
  • РИА Новости

По версии следствия, вблизи Пушкинской площади женщина «нанесла находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область туловища». На допросе она полностью признала вину.

Отмечается, что ещё один участник акции «применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, бросив с силой специальное ограждение в сторону правоохранителя».

Оба фигуранта задержаны, с ближайшее время им будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, проинформировали в СК.

Ранее сообщалось, что после несанкционированных акций в столице к ответственности привлекли 267 человек.

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