Спрос на аренду загородных домов в Татарстане вырос на 80% на фоне пандемии

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Спрос на аренду загородной недвижимости в Татарстане вырос на 80% на фоне пандемии, свидетельствует исследование «Авито».
Спрос на аренду загородных домов в Татарстане вырос на 80% на фоне пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Средняя цена аренды в регионе не изменилась и составила 5 тыс. рублей в сутки.

Спрос на загородную недвижимость в Калининградской области вырос вдвое, передаёт «Янтарный край». Динамика предложений краткосрочной аренды составила 5,1%, стоимость — в среднем 5 тыс. рублей.

В России спрос вырос на 83%, на посуточную аренду — на 15,3%.

Ранее специалист по сделкам с недвижимостью, руководитель проекта «Квартира без рисков» Кирилл Манаенков оценил ситуацию на рынке аренды недвижимости в России.

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