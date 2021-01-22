Эксперт оценил ситуацию на рынке аренды недвижимости в России

Специалист по сделкам с недвижимостью, руководитель проекта «Квартира без рисков» Кирилл Манаенков оценил ситуацию на рынке аренды недвижимости в России.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что в случае принятия законопроекта, усиливающего контроль за сдачей жилья, это в первую очередь отразится на арендаторах.

«Стоимость аренды в таком случае повысится на 13%», — считает эксперт.

Ранее член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект, который Минстрой планирует внести в Госдуму до конца 2021 года. Новый закон выведет рынок частного наёмного жилья из серой зоны.