Эксперт оценил ситуацию на рынке аренды недвижимости в России
- РИА Новости
В беседе с URA.RU он выразил мнение, что в случае принятия законопроекта, усиливающего контроль за сдачей жилья, это в первую очередь отразится на арендаторах.
«Стоимость аренды в таком случае повысится на 13%», — считает эксперт.
Ранее член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект, который Минстрой планирует внести в Госдуму до конца 2021 года. Новый закон выведет рынок частного наёмного жилья из серой зоны.