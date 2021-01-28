Эксперты напомнили о правилах безопасности в интернете

Короткая ссылка
Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило о правилах безопасности в интернете, в том числе для пожилых граждан.
Эксперты напомнили о правилах безопасности в интернете
  • Pixabay

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Среди распространённых видов афер — предложение онлайн-инвестиций. Рекомендуется остерегаться обещаний о получении огромной прибыли без риска.

Ещё один вид мошенничества связан с лотереей. Мошенники рассылают информацию о том, что пользователь якобы стал обладателем приза, и просят сообщить личные и банковские сведения. Как отметили эксперты, нельзя выиграть в лотерею, не приняв в ней участия.

Также рекомендуется проявлять осторожность при покупке лекарств. Мошенники могут продавать препараты, которые запрещены или опасны для здоровья.

Кроме того, внимательно следует относиться к предложениям о ремонте компьютеров.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить