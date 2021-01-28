Эксперты напомнили о правилах безопасности в интернете

Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило о правилах безопасности в интернете, в том числе для пожилых граждан.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Среди распространённых видов афер — предложение онлайн-инвестиций. Рекомендуется остерегаться обещаний о получении огромной прибыли без риска.

Ещё один вид мошенничества связан с лотереей. Мошенники рассылают информацию о том, что пользователь якобы стал обладателем приза, и просят сообщить личные и банковские сведения. Как отметили эксперты, нельзя выиграть в лотерею, не приняв в ней участия.

Также рекомендуется проявлять осторожность при покупке лекарств. Мошенники могут продавать препараты, которые запрещены или опасны для здоровья.

Кроме того, внимательно следует относиться к предложениям о ремонте компьютеров.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.