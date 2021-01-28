В Альянсе туристических агентств оценили работу отрасли в пандемию

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова оценила работу отрасли в пандемию.
В Альянсе туристических агентств оценили работу отрасли в пандемию
  • Pixabay

В беседе с ФАН она заявила, что туроператоры, специализировавшиеся на международном туризме, смогли перестроиться на внутренние направления.

Как отметила Осипова, во время пандемии были разработаны полётные программы именно по России, а также различные экскурсионные программы, программы отдыха.

«Конечно, нужна помощь, нужны субсидии, тогда, возможно, мы все через год и восстановимся. Я считаю, что программа кешбэка не должна быть кратковременной, она нужна и после окончания пандемии», — добавила она.

Ранее Осипова оценила ситуацию в отрасли.

Газета «Известия» сообщала, что эксперты рассказали о популярных туристических направлениях у россиян в 2020 году.

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