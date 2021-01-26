В Альянсе туристических агентств оценили ситуацию в отрасли

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова оценила ситуацию в отрасли.

«Предположительно, к лету для российских туристов не откроются привычные летние направления, то есть Европа не откроется. Мы предполагаем, что Турция может стать единственной страной, куда мы сможем отправить туристов на отдых», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, плановые цены, которые отели заранее высылают операторам, выросли уже на 15%.

Ранее директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU оценил направления для летнего отдыха в 2021 году.