Автоюрист рассказал, как получить компенсацию за упавшую на машину сосульку

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Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, как получить компенсацию за упавшую на машину сосульку или груду снега.
Автоюрист рассказал, как получить компенсацию за упавшую на машину сосульку
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что прежде всего нужно найти свидетелей.

«Свидетели, которые проходили мимо, не будут долго ждать, поэтому лучше записать номера их телефонов. Затем нужно вызвать участкового уполномоченного либо сотрудников ДПС», — сказал эксперт.

По его словам, во время ожидания полиции стоит снять на камеру все обстоятельства повреждения и саму ледышку. У сотрудника правоохранительных органов нужно получить справку с перечисленными повреждениями и деталями.

После этого Славнов советует обратиться к независимым экспертам, которые оценят стоимость ремонта.

«Затем обращаемся с досудебной претензией к управляющей компании или ТСЖ дома, с которого упал лёд. Здесь они либо выплачивают, либо дают отказ — тогда обращаемся в суд. Если сосулька упала с нежилого здания, то нужно обращаться с претензией к директору здания», — уточнил эксперт.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor оценил перспективы подписной аренды машин.

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