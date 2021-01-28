В ЯНАО перед судом предстанет женщина, обвиняемая в издевательствах над приёмными детьми

В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в издевательствах над приёмными детьми.

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональный СУ СК России.

Жительница села Газ-Сале несколько лет назад взяла под опеку детей 2010, 2013 и 2014 годов рождения. Установлено, что она постоянно издевалась над ними, унижала, применяла физическую силу.

Администрацию Тазовского района просят привлечь к дисциплинарной ответственности 16 должностных лиц. Заведено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области возбудили дело в отношении истязавшей ребёнка матери.