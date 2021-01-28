Подведены итоги олимпиады по программированию «Когнитивные технологии»

Подведены итоги первой в этом году перечневой олимпиады школьников по программированию «Когнитивные технологии».

Как сообщают «Известия», в заключительном этапе приняло участие 384 ученика с 8-го по 11-й класс из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Олимпиада проходила в онлайн-формате. Её соорганизаторами выступили МФТИ и НИТУ «МИСиС» совместно с компанией Cognitive Technologies.

Абсолютную победу одержал 11-классник из Москвы Родион Ч., его результат составил 568 баллов из 800 возможных.

По итогам олимпиады дипломы первой степени получили 28 участников, ещё 64 достались дипломы второй и третьей степеней.

Мероприятие состоит в перечне, утверждённом Минобрнауки России, и является олимпиадой второго уровня.

Ранее ОТР сообщало, что российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по информатике.