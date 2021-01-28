Эпидемиолог оценил число бессимптомных носителей COVID-19 без антител
- РИА Новости
«К сожалению, у 17% лиц с подтверждённой коронавирусной инфекцией антитела не вырабатываются», — приводит его слова на пресс-конференции «Вакцинация от COVID-19. Мифы и реальность» РИА Новости.
28 января в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 19 138 человек.
Ранее главный врач московской городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, в каких случаях нужно сдавать тест на антитела.