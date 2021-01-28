ГУ МВД предостерегло от участия в незаконной акции 31 января в Москве

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ГУ МВД по Москве предостерегло от участия в незаконной акции 31 января в столице.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности», — отметили в ведомстве.

Московская полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях 31 января.

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