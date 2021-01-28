В Петербурге за сутки провели более 30 тысяч тестов на COVID-19

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге провели 30 741 тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщают «Невские новости».

Оперштаб передаёт, что в единую региональную службу «122» по вопросам, связанным с коронавирусом, горожане обратились 3615 раз.

В межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению инфекции сообщают, что доля свободных коек для пациентов с COVID-19 достигла 33%.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.