В Петербурге за сутки провели более 30 тысяч тестов на COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
Оперштаб передаёт, что в единую региональную службу «122» по вопросам, связанным с коронавирусом, горожане обратились 3615 раз.
В межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению инфекции сообщают, что доля свободных коек для пациентов с COVID-19 достигла 33%.
Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.