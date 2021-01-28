Песков прокомментировал задержания после незаконных акций в России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о задержаниях после несогласованных акций, которые прошли в России 23 января, заявил, что правоохранительные органы делают свою работу.
Песков прокомментировал задержания после незаконных акций в России
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события. А сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Как отметил Песков, были множественные нарушения российских законов.

«И правоохранительные органы работают… Здесь вопрос не в том, что кажется Кремлю, а вопрос в том, что считают необходимым сделать органы по обеспечению правопорядка и по обеспечению законности», — добавил он.

Таким образом он ответил на вопрос, считают ли в Кремле эти действия адекватной реакцией.

Ранее в СК сообщили о задержании ещё двух участников несогласованной акции 23 января в Москве.

Как заявляли в ведомстве, возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения акций.

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