В Подмосковье назвали условие для отмены ограничений по COVID-19

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что все ограничения, введённые из-за коронавируса в регионе, могут отменить, если число выявляемых случаев заболевания снизится до 900 в день.
В Подмосковье назвали условие для отмены ограничений по COVID-19
  • РИА Новости

«Мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения. Но, ещё раз, стандарты, которые мы все знаем, от мала до велика, все должны соблюдаться», — приводит его слова телеканал «360».

Отмечается, что ещё долгое время будет сохраняться требование носить маски и перчатки в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее власти Псковской области приняли решение продлить ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19, по 9 февраля.

Онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.

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