В Подмосковье назвали условие для отмены ограничений по COVID-19
- РИА Новости
«Мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения. Но, ещё раз, стандарты, которые мы все знаем, от мала до велика, все должны соблюдаться», — приводит его слова телеканал «360».
Отмечается, что ещё долгое время будет сохраняться требование носить маски и перчатки в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее власти Псковской области приняли решение продлить ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19, по 9 февраля.
Онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.