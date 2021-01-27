В Псковской области продлили ограничения по коронавирусу

Власти Псковской области приняли решение продлить ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19, по 9 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс изменения в региональный указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Ограничительные мероприятия продлены по 9 февраля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, «согласно указу, сохраняется режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет».

«Кроме того, уточнены требования для предприятий общественного питания в части оказания услуг гражданам с 23:00 до 06:00. Так, в ночное время может быть возобновлена работа общепита на территориях автозаправочных станций, а также обслуживание навынос и доставка заказов на дом, в организации, номера гостиниц и иные объекты временного проживания. Вместе с тем в ночное время должно быть исключено нахождение посетителей на предприятиях общепита. Изменения вступают в силу 30 января 2021 года», — добавили в администрации.

Согласно данным на 27 января, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 17 741 человека. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 3 774 672.

Онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.