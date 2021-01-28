Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом в Москве
- РИА Новости
«Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное — сокращения госпитализаций пациентов с инфекцией», — цитирует её ТАСС.
Она также отметила, что, учитывая имеющиеся резервы коечного фонда, власти приняли решение возвращать к обычной работе переквалифицированные под борьбу с коронавирусом медицинские учреждения.
«С сегодняшнего дня пять стационаров на 2,2 тыс. коек возвращаются к своей обычной работе», — отметила она.
Ранее Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.