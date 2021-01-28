Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в столице.
Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом в Москве
  • РИА Новости

«Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное — сокращения госпитализаций пациентов с инфекцией», — цитирует её ТАСС.

Она также отметила, что, учитывая имеющиеся резервы коечного фонда, власти приняли решение возвращать к обычной работе переквалифицированные под борьбу с коронавирусом медицинские учреждения.

«С сегодняшнего дня пять стационаров на 2,2 тыс. коек возвращаются к своей обычной работе», — отметила она.

Ранее Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

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