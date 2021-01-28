На благоустройство общественных пространств Томской области выделили 399 млн рублей

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В 2021 году во всех муниципальных образованиях Томской области в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» планируется благоустроить 50 общественных пространств.
На благоустройство общественных пространств Томской области выделили 399 млн рублей
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Об этом сообщает vtomske.ru.

«Уже к 1 марта все муниципалитеты должны заключить контракты с подрядчиками, к 1 сентября — завершить благоустройство, а к 1 декабря — приёмку и оплату работ», — отметил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Всего на благоустройство 50 общественных пространств направят 399,72 млн рублей.

Как ранее сообщал Inforeactor, в Петербурге на месте заброшенных исторических территорий — оранжерей Таврического сада — к 2025 году создадут новое культурно-досуговое пространство.

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