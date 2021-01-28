В Коммунарке построят корпус лучевой терапии

Корпус лучевой терапии построят на территории многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что в корпусе будут функционировать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория. Специалисты смогут проводить диагностику и лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, а также 3D и 4D лучевую терапию.

Бочкарёв также подчеркнул, что пандемия не повлияла на этапы строительства второй очереди больницы в Коммунарке. По его словам, сейчас уже на 80% завершено строительство инфекционного корпуса на 100 коек, на 60% готово шестиэтажное здание перинатального центра, детский корпус завершён на 47%, амбулаторно-поликлинический корпус — на 46%.

Ранее победитель специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Вадим Кочкин в беседе с Nation News рассказал о перспективах лечения онкологических заболеваний.