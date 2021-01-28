Во Владивостоке 81 человек пострадал из-за гололедицы

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Во Владивостоке 81 человек пострадал из-за гололедицы, четверо госпитализированы. 
Во Владивостоке 81 человек пострадал из-за гололедицы
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

«В травматологические пункты Владивостока из-за травм, полученных на улице, за сутки обратился 81 человек, среди них четверо детей. Все пострадали от гололедицы», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что четыре человека, в том числе один ребёнок, госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами. Остальные пациенты, получившие травмы лёгкой и средней степени тяжести, отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее в МЧС предупредили о снеге и гололедице в Москве.

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