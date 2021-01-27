В МЧС предупредили о снеге и гололедице в Москве

Мокрый снег и сильная гололедица ожидаются в Москве 28 января, сообщает московский главк МЧС.

«В период с 06:00 28 января до 21:00 28 января в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует автовладельцам значительно снизить скорость движения и соблюдать дистанцию.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее в Москве и Московской области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы.