В МЧС предупредили о снеге и гололедице в Москве
- РИА Новости
«В период с 06:00 28 января до 21:00 28 января в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует автовладельцам значительно снизить скорость движения и соблюдать дистанцию.
Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Ранее в Москве и Московской области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы.