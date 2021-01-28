ФСБ опубликовала материалы вынесенного в Киеве приговора нацистам

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Федеральная служба безопасности России обнародовала материалы приговора, вынесенного 75 лет назад военным трибуналом Киевского военного округа нацистам.
ФСБ опубликовала материалы вынесенного в Киеве приговора нацистам
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Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что приговор касался геноцида мирного населения нацистами на украинской земле в годы Великой Отечественной войны.

Соответствующее дело рассматривалось судом в Киеве с 17 по 28 января 1946 года. Это был один из самых масштабных судебных процессов за преступления, совершённые нацистами на оккупированных территориях.

В документах указывается, что захватчики организовывали на Украине целую сеть лагерей, предназначенных для массовых убийств, истребляли женщин, детей и стариков, превращали людей в рабов, совершали грабежи и разбои и т.д.

Согласно решению суда, 12 нацистов были приговорены к смертной казни через повешение, ещё трое получили сроки от 15 до 20 лет.

В январе 2020 года в интервью RT историк спецслужб Владимир Макаров рассказал о том, кем были охранники и надзиратели Освенцима, как гитлеровцы пытались скрыть свои преступления и избежать наказания, а также о проблемах, с которыми столкнулись учёные при подсчёте количества жертв этой «фабрики смерти».

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