ФСБ опубликовала материалы вынесенного в Киеве приговора нацистам

Федеральная служба безопасности России обнародовала материалы приговора, вынесенного 75 лет назад военным трибуналом Киевского военного округа нацистам.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что приговор касался геноцида мирного населения нацистами на украинской земле в годы Великой Отечественной войны.

Соответствующее дело рассматривалось судом в Киеве с 17 по 28 января 1946 года. Это был один из самых масштабных судебных процессов за преступления, совершённые нацистами на оккупированных территориях.

В документах указывается, что захватчики организовывали на Украине целую сеть лагерей, предназначенных для массовых убийств, истребляли женщин, детей и стариков, превращали людей в рабов, совершали грабежи и разбои и т.д.

Согласно решению суда, 12 нацистов были приговорены к смертной казни через повешение, ещё трое получили сроки от 15 до 20 лет.

В январе 2020 года в интервью RT историк спецслужб Владимир Макаров рассказал о том, кем были охранники и надзиратели Освенцима, как гитлеровцы пытались скрыть свои преступления и избежать наказания, а также о проблемах, с которыми столкнулись учёные при подсчёте количества жертв этой «фабрики смерти».