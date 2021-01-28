При столкновении автомобиля с поездом в Приморье погиб один человек

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В Приморье в результате столкновения легкового автомобиля и грузового поезда один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.
При столкновении автомобиля с поездом в Приморье погиб один человек
  • РИА Новости

Отмечается, что ДТП произошло на 127-м километре перегона Варфоломеевка — Лимонник однопутного неэлектрифицированного участка Губерово — Сибирцево ДВЖД.

«27 января 2021 года в 13:49 по московскому времени... на регулируемом переезде при исправно работающей переездной сигнализации водитель легкового автомобиля LADA Niva грубо нарушил правила дорожного движения и столкнулся с вагоном проходящего грузового поезда», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что машинист увидел приближающийся автомобиль и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

«В результате происшествия водитель автомобиля скончался на месте, двух пострадавших пассажиров «Нивы» с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу города Арсеньева», — отметили в пресс-службе.

Ранее во Владивостоке троллейбус столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате чего пострадал водитель троллейбуса.

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