Эксперт прокомментировал перспективы удалённого формата работы

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков прокомментировал перспективы удалённого формата работы.

«Более 60% компаний, которые уже перевели часть сотрудников на удалёнку, планируют сохранить такой же режим работы и предоставить сотрудникам возможность работать удалённо. Либо гибридный режим, когда присутствие в офисе один-два дня в неделю, а остальные дни удалённо работать», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, большинство компаний сохраняет зарплату персонала при переводе на дистант.

Как отметил Ветерков, схемы с окладно-сдельной формой становятся более востребованными, чем при стандартном режиме работы.

«При этом зарплата у сотрудников либо не меняется, либо (если он работает плохо) снижается», — сказал эксперт.

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