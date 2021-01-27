Эксперт прокомментировал перспективы удалённого формата работы

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Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков прокомментировал перспективы удалённого формата работы.
Эксперт прокомментировал перспективы удалённого формата работы
  • © Christin Klose/dpa-tmn
  • globallookpress.com

«Более 60% компаний, которые уже перевели часть сотрудников на удалёнку, планируют сохранить такой же режим работы и предоставить сотрудникам возможность работать удалённо. Либо гибридный режим, когда присутствие в офисе один-два дня в неделю, а остальные дни удалённо работать», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, большинство компаний сохраняет зарплату персонала при переводе на дистант.

Как отметил Ветерков, схемы с окладно-сдельной формой становятся более востребованными, чем при стандартном режиме работы.

«При этом зарплата у сотрудников либо не меняется, либо (если он работает плохо) снижается», — сказал эксперт.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.

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