В Национальном автомобильном союзе прокомментировали строительство дорог в России

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал строительство дорог в России.

«У нас около 50% дорог в нормативном состоянии. Речь идёт о ремонте дорог в агломерации, где живёт большая часть населения. Но этого недостаточно, поскольку когда едва съезжаешь с федеральной трассы, то начинаешь жалеть, что съехал с нормальной дороги», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, необходимо привести в норму стоимость дорожного строительства.

Ранее сообщалось, что регионы в ближайшие три года получат 172 млрд рублей на ремонт дорог.

«Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отремонтировать около 90 км дорог в 2021 году.