В Национальном автомобильном союзе прокомментировали строительство дорог в России
- РИА Новости
«У нас около 50% дорог в нормативном состоянии. Речь идёт о ремонте дорог в агломерации, где живёт большая часть населения. Но этого недостаточно, поскольку когда едва съезжаешь с федеральной трассы, то начинаешь жалеть, что съехал с нормальной дороги», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, необходимо привести в норму стоимость дорожного строительства.
Ранее сообщалось, что регионы в ближайшие три года получат 172 млрд рублей на ремонт дорог.
«Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отремонтировать около 90 км дорог в 2021 году.