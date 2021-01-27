В Национальном автомобильном союзе прокомментировали строительство дорог в России

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал строительство дорог в России.
В Национальном автомобильном союзе прокомментировали строительство дорог в России
  • РИА Новости

«У нас около 50% дорог в нормативном состоянии. Речь идёт о ремонте дорог в агломерации, где живёт большая часть населения. Но этого недостаточно, поскольку когда едва съезжаешь с федеральной трассы, то начинаешь жалеть, что съехал с нормальной дороги», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, необходимо привести в норму стоимость дорожного строительства.

Ранее сообщалось, что регионы в ближайшие три года получат 172 млрд рублей на ремонт дорог.

«Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отремонтировать около 90 км дорог в 2021 году.

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